Keerulisel koroona-aastal jäi Eesti tippklubidest suurimasse kahjumisse Levadia, Eesti meister ainsana kasumis

Aprillikuu esimestel päevadel jagas Nõmme Kalju president Kuno Tehva Facebookis firma SIA Consulting koostatud finantsuuringut, millest selgus, et 2019. aastal oli neljast tippklubist ainsana kasumlik just Kalju. Tippklubideks loeme antud juhul veel FC Florat, FCI Levadiat ja Paide linnameeskonda, kes võitlevad Eesti meistriliigas medalite ja eurokohtade nimel.

"Ainult üks Premium liiga klubi TOP 6-st on kasumlik ja see on MTÜ Nõmme Kalju FC. Kasumist muidugi rääkida ei saa, sest iga kopikas läheb meil infrastruktuuride arendusse, et meil oleks tulevikus noortele ja tippjalgpalluritele võimalik pakkuda paremaid tingimusi," kirjutas Tehva, kelle klubi jäi 2019. aastal 320 596 euroga kasumisse, olles aasta varem olnud 298 832 euroga kahjumis.

Delfi uuris Premium liiga klubide 2020. aasta majandusaasta aruandeid ning tõi välja seal kajastunud tähtsamad arvud ja klubide ning osade audiitorite poolt välja toodud suurimad kitsaskohad, keskendudes eelkõige viimastel aastatel medalitele ja eurokohtadele konkureerivatele klubidele.