Rootsi treenerid jätkavad Eesti koondise juhendamist veel vähemalt kaks aastat

Täna kirjutasid rootslased alla uuele kaheaastasele koostööleppele ning jätkavad vähemalt 2023. aasta suveni.

"EKL-i juhatusel oli küllalt selge seisukoht – senini tehtud töö on hea, aga kindlasti mitte lõpetatud. Kahjuks pidurdas koroonaviirus viimasel aastal laiemapõhjalist ja eriti just noortega planeeritud tööd. Usume, et Thomasel ja Jannel on Eesti käsipallile veel palju anda ning esimestele arengusammudele järgnevad uued," sõnas EKL-i peasekretär Pirje Orasson.

Mängijana tiitlivõistlustelt üheksa medalit võitnud Thomas Sivertsson asus Eesti koondise etteotsa 2018. aasta suvel, olles neli aastat varem treenerina viinud Rootsi naiskonna EM-pronksile. Tänaseni Rootsi meistriliiga rekordit 529 mängitud kohtumisega hoidev Janne Ekman liitus meie rahvusmeeskonna taustajõududega üheksa kuud hiljem.

Kui esimeses kaheksas mängus Sivertssoni taktikepi all pidi Eesti vastase paremust tunnistama, siis järgmisest kuuest kohtumisest on pooled võidetud. Mullu jaanuaris alistati kahel korral Luksemburg ja edeneti käimasoleva EM-valikturniiri teise faasi ning tosin kuud hiljem oldi Põlvas üle Bosnia ja Hertsegoviinast.

"Ei olnud keeruline nõustuda uue lepingupakkumisega. Hindaks, et meie projekt või töö on alles kuskil poole peal. Eesti rahvusmeeskonnaga töötada on nii minu kui ka Janne jaoks väga põnev ja me vaatame entusiastlikult tulevikku. Iga päevaga õpime meeskonnasiseselt üksteist paremini tundma," lausus Sivertsson pärast lepingu allkirjastamist.

"Viimane aasta on loomulikult olnud eriline ja me pole saanud kaugeltki kõiki plaane ellu viia. Huviga ootan, et saaks nii-öelda normaalsetes tingimustes tegutseda. See tähendaks, et meil oleks lisaks A-koondisele rohkem aega panustada ka noorte mängijate arengusse," vaatas Sivertsson tulevikku.