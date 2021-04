Viimastel minutitel kindlam olnud Pärnu läks Rapla vastu poolfinaali juhtima

Esimese veerandaja võitis Pärnu 17:11, aga poolajapausile mindi Rapla 30:27 eduseisus. Kolmanda veerandi järel oli omakorda 52:49 ees Pärnu. Otsustaval veerandil jäi Pärnu taas kaotusseisu, aga Robert Valge kolmesed ja vabavisked tõid väljakuperemeestele siiski magusa võidu.

Pärnu resultatiivseim oli Edon Maxhuni 21 punktiga, Valge arvele jäi 19 punkti. Mihkel Kirves viskas 10 punkti ja võttis 11 lauapalli, Kristjan Kangur panustas võitu 5 punkti, 10 lauapalli ja 6 korvisöötu.

Rapla kasuks tõi Roberts Freimanis 18 punkti ja 9 lauapalli, Saimon Sutt viskas 14 punkti. Mängujuht Brandon Childress viskas 13 punkti, võttis 7 lauapalli ja andis 7 resultatiivset söötu, aga tegi ka 6 pallikaotust.

Seeria teine mäng peetakse laupäeval Raplas. Mängitakse kolme võiduni.

Ülekande pilt katkes Telia serveri probleemide tõttu poolajapausil. Vabandame ebamugavuste pärast.

Enne mängu: Pärnu kohtus veerandfinaalis Tallinna Kalev/TLÜ-ga. Kahe võiduni peetud seeria kuulus Pärnule 2:0 tulemustega 88:76 ja 78:68. "See on pikk seeria. Võib-olla ühest plaanist ei piisa. Tuleb nii mängude kui ka kogu seeria jooksul variante proovida. Miks olekski pidanud kerged mängud olema? Jah, põhiturniiri tabel oli selline, et Kalev oli viimane ja meie teised. Arvan, et see nende tegelikku taset või jõudu ei näidanud. Meile oli selliseid mänge kindlasti vaja. Eks ole näha, kuidas me poolfinaali esimeses mängus käime saame," rääkis Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula.

Edon Maxhuni on Pärnu parimana visanud keskmiselt 16,0 punkti. Märt Rosenthal on andnud 4,8 korvisöötu ja teinud 1,6 vaheltlõiget. Mihkel Kirves on võtnud 7,6 lauapalli ja Robert Valge teinud 0,6 viskeblokeeringut.