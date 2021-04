TÄNA DELFI TV-s | Kas Rapla suudab poolfinaali avamängus Pärnu vastu nukra seeria lõpetada?

Pärnu kohtus veerandfinaalis Tallinna Kalev/TLÜ-ga. Kahe võiduni peetud seeria kuulus Pärnule 2:0 tulemustega 88:76 ja 78:68. "See on pikk seeria. Võib-olla ühest plaanist ei piisa. Tuleb nii mängude kui ka kogu seeria jooksul variante proovida. Miks olekski pidanud kerged mängud olema? Jah, põhiturniiri tabel oli selline, et Kalev oli viimane ja meie teised. Arvan, et see nende tegelikku taset või jõudu ei näidanud. Meile oli selliseid mänge kindlasti vaja. Eks ole näha, kuidas me poolfinaali esimeses mängus käime saame," rääkis Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula.

Edon Maxhuni on Pärnu parimana visanud keskmiselt 16,0 punkti. Märt Rosenthal on andnud 4,8 korvisöötu ja teinud 1,6 vaheltlõiget. Mihkel Kirves on võtnud 7,6 lauapalli ja Robert Valge teinud 0,6 viskeblokeeringut.

Rapla kohtus veerandfinaalis Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga. Kahe võiduni peetud seeria kuulus Raplale 2:1. Esimese mängu Rapla kaotas 67:77, kuid võitis võõrsil 74:54 ja otsustava matši koduplatsil 83:55. "Meil on pinget vähem. Pärnu on suurte ambitsioonidega klubi ja põhihooajal panid nad meid korralikult paika. Võib-olla on meil survet vähem ja saame vabamalt mängida. Analoogne seis nagu Tartul meie vastu. Proovime esimeses mängus vastu pusida. Ideid meil on. Jah, legendid on kunagi nii öelnud, aga nüüd peame vaatama mängude graafikule ja traumadele otsa. Rotatsioon tuleb pikemaks tõmmata ja mehi mitte liigselt ära kurnata. Mängud on suht ülepäeviti. Päris seitsmekesi on kolm kuni viis mängu mängida pigem riskantne. Tuleb pingi pealt abi loota ja usun, et mehed on selleks valmis," ütles AVIS UTILITAS Rapla peatreener Toomas Annuk.

Brandon Childress on Rapla parimana visanud keskmiselt 17,8 punkti ja andnud 4,8 korvisöötu. Al-Wajid Aminu on võtnud 7,6 lauapalli ja teinud 1,6 viskeblokeeringut ning Tom Kaldre teinud 1,5 vaheltlõiget.

Põhihooajal võitis Pärnu kõik viis omavahelist mängu tulemustega 86:79, 83:69, 78:58, 93:88 ja 72:64.