VIDEO | Noorteprojekti uut hooaega tutvustanud Tänak: võrreldes 20 aasta tagusega on tänased võimalused tohutud

Mida vajab tehnikaspordis esimesi samme tegev noor kõige enam? "Kõige rohkem vajab enesekindlust. Kui noor tahab millegi sellisega tegeleda, siis ilmselgelt on tal huvi olemas. Kõigepealt on vaja võimalust, siis enesekindlust ja järjepidevust," rääkis noorteprojekti toetav Tänak pressikonverentsil. "Et üldse enesekindlus saaks tekkida, on vaja võimalust kuidagi iseendale ennast tõestada. Sealt tekivad juba järgmised sammud."

"Kõige olulisem on järjepidevus sarjades," jätkas Tänak. "See siin (Talendid Rajale) on esimene samm, aga sammoodi tekib siit edasi redel, mida mööda edasi ronida. Mingil hetkel tekib juba teede ristmik, et kas minna raja peale sõitma või metsa peale sõitma. Samamoodi on ka sealt loogiline redel olemas. Kui võrrelda 20 aasta tagust aega tänasega, siis need võimalused, mis meil on, on tohutud."

"See, mida täna korraldatakse, on parim esimene samm," lisas saarlane. "Teatavasti on tehnikasport väga kulukas ja kallis. See on võimalus esimene emotsioon kätte saada ja näha, kas tegelikult on ka huvi sellega tegeleda. See ongi selle sarja võtmekoht. Kui siit edasi huvi jätkub ja distsipliin on olemas, siis saab siit edasi minna."

Pressikonverentsi eel:

"Mul on hea meel jätkata Eesti Autospordi Liidu ja Eesti Kardiliidu poolt üheksandat aastat järjepanu korraldatava noorteprojekti Talendid Rajale panustamist. Pärast edukat eelmist hooaega tutvustame neljapäevasel pressikonverentsil sarja uuendusi, läbi mille loodame spordi juurde tuua veelgi enam noori ning aidata neil suure spordi suunas edasi pürgida," ütles Tänak, kes jätkab teist aastat järjepanu noorteprojekti toetajana ning igakülgse kaasainnustajana.

Pressikonverents algab kardispordi hooaja tutvustamisega, mille käigus jagatakse ühtlasi 2020. a Eesti meistritele kätte nende võidukarikad. Seejärel tutvustatakse juba Ott Tänakuga eesotsas järelkasvuprojekti Talendid Rajale ja selle tänavuse hooaja tegemisi.