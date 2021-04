Eesti kurlingunaiskond alustab homme ajaloolist MM-i, suurvõistluse eel tuvastati ühes koondises koroona

Eesti naiskonna ajakava:

Eesti vs Hiina (30. aprill)

Eesti vs Rootsi (1. mai)

Eesti vs Tšehhi (1. mai)

Eesti vs Šveits (2. mai)

Eesti vs Venemaa Kurlingu Föderatsioon (2. mai)

Eesti vs USA (3. mai)

Eesti vs Saksamaa (3. mai)

Eesti vs Korea (4. mai)

Eesti vs Itaalia (4. mai)

Eesti vs Kanada (5. mai)

Eesti vs Šotimaa (5. mai)

Eesti vs Taani (6. mai)

Eesti vs Jaapan (7. mai)