Traagiliste sündmuste keerisesse kistud Eesti noorpoksija treener: teda tuleb vaimselt aidata

"Ta hakkas trennides edasi käima, aga eile (teisipäeval – toim) ei tulnud. Ta lubas trenni naasta ja kinnitas, et üritab juhtunust vähem mõelda," rääkis Panov Õhtulehele.

"Leppisime kokku, et Anton tuleb kohale ja siis otsustame vaimse abi üle. Üldiselt peale vaadates on temaga justkui kõik korras, aga see on selline asi, kus tuleb midagi ette võtta."

Portaal boxing-energia.ee kirjeldas, et jordaanlane nägi juba soojenduse ajal "toores" välja ega paistnud olevat väga hästi ettevalmistunud. Sellest hoolimata hakkas aga Al-Swaisat matši algusest peale dikteerima. Anton sai aga ühel hetkel kontrolli enda kätte ning oli ka juba punktidega eest ära minemas. Portaali kirjelduse kohaselt oli jordaanlane juba kolmanda ringi alguseks väsinud ning oli selge, et Eesti poksija ringist võidukana väljub. Et vältida ebameeldivaid üllatusi kolmandas raundis vastase poolt, keeras Vinogradov intensiivsust juurde ja lõpetas võitluse nokaudiga.

Järgmises ringis kaotas Vinogradov serblasele Almir Memicile. "Ma ei suutnud end teiseks matšiks häälestada, sest muretsesid Jordaania poksija tervise pärast, kuid suutsin end siiski kokku võtta ja enesekindlalt ringi astuda," rääkis Vinogradov. "Kahjuks ei suutnud ma selleks matšiks seatud ülesandeid täita."

"Ma ise matši ei näinud, kuid lugesin sellest oma kolleegide-treenerite kirjeldusest. Kolmandas raundis see juhtus, minu informatsiooni kohaselt võitluse tagajärjel," kommenteeris jordaanlase teadvusetult kokku kukkumist Delfile Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf.

"Poks on paraku selline ala, kus sellised asjad võivad juhtuda. Täna (teisipäeval - toim) sain teada, et alustatud on ka menetlust. Kui matš lõppeb surmaga, siis loomulikult tuleb välja selgitada, millest selline asi juhtus – kas sportlasel olid ettevalmistusel mingid probleemid või eelnev terviserike, mis võib sellist asja põhjustada," lisas Klandorf.

Teisipäeva õhtul tegi Eesti Poksiliit ka avalduse: