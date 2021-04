Koroonaviirusega raskes seisundis haiglasse sattunud 31-aastane olümpiavõitja: maskivastased on ohuks kogu ühiskonnale

Ontario provintsis Londoni linnas elav Kopacz usub, et sai viiruse hiljutisel tööreisil Calgarysse. "Esimese kahe päeva jooksul tundsin, et olen midagi külge saanud. Kolmandal päeval lõi palavik lakke ja olen kindel, et mul oli kuus päeva järjest üle 41 kraadi palavikku ning meeletu köha," vahendas CBC News mehe sõnu.

Enne haiglasse viimist kannatas ta külmavärinate, valude ja köhahoogude käes. Kohati läksid köhahood nii hulluks, et ta oksendas või köhis verd välja. Nii toimetati mees haiglasse, kus ta sai lisahapnikku. "Tegin kodus kõike. Alles haiglas hakkas aga tervis märgatavalt paranema," tõdes Kopacz.

Kopaczi sõnul valmistus ta haiglas juba surmaks. Olümpiavõitja valmistas ette testamenti ning jõudis juba perekonna ja sõpradega hüvasti jätta. "Kõige hullem on ootamine. Tulevad silme ette erinevad rõõmsad mälestused ja siis mõtled, et kas nüüd ongi kõik. See oli väga raske kogemus," vaatas nüüdseks kodusele ravile pääsenud Kopacz juhtunule tagasi. "Jätsin paljude inimestega juba hüvasti. Loodan, et keegi ei pea seda kogema: aeglast surma."

Üliraskelt koroonaviirust põdenud kanadalast häirib ühtlasi, kuidas paljud inimesed olukorda jätkuvalt tõsiselt ei võta. "See pole naljakas. Ainus naljakas asi on, et inimesed ei usu jätkuvalt teadlasi. Maskivastased on klounid ja ohuks ühiskonnale," lisas ta Sportsneti vahendusel.