Meedia: PSG pakub Lionel Messile lepingut, millega on teistel klubidel pea võimatu konkureerida

Väljaande andmetel on PSG pakkunud argentiinlasele kahe aasta pikkust kontrahti, mida on võimalus aasta võrra veel pikendada. Missugusest palganumbrist käib jutt, pole teada. Väidetavalt on PSG teinud aga finantsiliselt nii magusa pakkumise, millega ükski teine klubi ei suudaks konkureerida.