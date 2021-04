Floyd Mayweather naaseb suvel poksiringi, vastaseks on kuulus juutuuber

44-aastane Mayweather ja 26-aastane Paul pidid poksiringis näidismatši raames vastamisi minema juba 20. veebruaril, kuid see lükkus edasi. Nüüd on aga paigas uus kuupäev. Raundide arv ning muud matši puudutavad detailid on veel avalikustamisel.