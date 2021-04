Poksitreener jordaanlase surmaga lõppenud poksimatšist: väidetavalt oli ta MM-i eel saanud peapõrutuse

"Järgmisel päeval avastasime, et tal oli hematoom (aju traumaatiline verevalum - toim). Kui tema treeneritega rääkisime, siis nad väitsid, et Al-Swaisat oli MM-i eel peapõrutuse saanud," avaldas horvaat. "Põhimõtteliselt tuli ta MM-ile peapõrutusega riskima..."

"Olen näinud palju nokaute, aga mitte kunagi surma. See kestis üle viie minuti, poiss lamas teadvusetult. Poksis on reegleid pidevalt muudetud, et see oleks võimalikult ohutu," arutles 43-aastane treener. "See (vigastus) ei tulnud poksist, vaid oli juba väljaspool ringi saadud."