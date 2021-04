Mainekas ralliajakirjanik: tean, et riskin Ogier' välja vihastamisega, aga ta pääses liiga kergelt

Teatavasti põrkas seitsmekordne ilmameister Horvaatia ralli 17. kiiruskatsele sõites kokku BMW-ga. Palju kõneainet pakkus Ogier aga sellega, et sõitis avarii järel politseiniku ees sündmuspaigast ära. Hiljem selgus, et kohalik politsei oli andnud talle loa lahkumiseks, kuid antud politseinik, kes teda takistada püüdis, polnud sellest teadlik.

"Pole vahet, mis on olukord. Mitte miski ei õigusta ära sõitmist, kui politseiniku käed on sinu auto kapoti peal ja ta püüab sind takistada," jätkas ralliajakirjanik. "Kõik, kes teistmoodi arvavad, proovige seda ise järgi ning helistage Zagrebi vangikongist siis tagasi."

"Jah, kõik juhtus hetke ajendil, üritus oli ilma temata jätkumas ning teda ähvardas ajatrahv. Mul on aga mõned küsimused. Mis siis, kui politseinik oleks Ogier' auto ees koperdanud. Teiseks, missugust eeskuju me näitame? Sellest jäi ebamugav pretsedent," jätkas Evans, keda häiris ka asjaolu, et FIA president ja liiklusohutuse eestvedaja Jean Todt andis hiljem Ogier'le üle Horvaatia ralli võidukarika ning õnnitles teda.

"Ogier teab, et käitus valesti. Kuid kahlustan, et ta teab ka ise, et pääses siin kergelt," lisas Evans, kelle sõnul oleks prantslane tulnud võistluselt eemaldada. "Mõtlesin selle üle pikalt. Tean, et riskin MM-sarja üldliidri välja vihastamisega ning olen teadlik, et ta võib tulevikus minu küsimusi eriata. Kuid siin võin oma arvamust avaldada ning lõplikult veendusin siis, kui minu poeg videot juhtunust vaatas. "Aga issi, ta on ju politseinik," sõnas ta."