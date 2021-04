Liiga väike võistlus. Kohtunike maffia Epp Mäe võiduga lõppenud EM-i ei valitsenud

Kummalisel kombel polegi ükski Eesti maadleja pärast riigi iseseisvuse taastamist tiitlivõistluste finaalis vastasest rohkem punkte kogunud. Heiki Nabi 2006. aasta MM-i finaal tšehhi Marek Šveciga lõppes 1 : 1, 2013. aastal kaotas ta raskekaalu MM-finaalis hiljem dopinguga põrunud iraanlasele Amir Aliakbarile 0 : 4. Eelmisel nädalal viigistas Mäe Euroopa meistrivõistlustel venelanna Natalija Vorobjovaga 1 : 1. Aga mis kõige tähtsam, kõik kolm kulda on eestlaste omad.

Viik tähendab, et vastased on võrdsel tasemel. 1 : 1 viik annab omakorda märku, et heidete sooritamiseks on kaitsja liiga osav. Sellisel juhul oleneb palju ka kohtunike otsustest. Võtsime maadluses toimuva selgitamiseks appi endise tippkohtuniku, pärast 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiat karjäärile joone alla tõmmanud Peep Aroldi.

Kõigepealt, miks on ikkagi nii, et viigi puhul antakse eelis maadlejale, kes saab punkti viimasena? Miks mitte esimese punkti teenijale? Tuleb välja, et sellele selget vastust polegi.

„Võistlusmäärused on kogu aeg muutunud ja on otsitud sobivat lahendust. Lõpptulemus peab olema võitja väljaselgitamine. Kui on võrdsed punktid, peab mingi kriteerium olema. 35–40 aastat tagasi olid viigi puhul mõlemad kaotajad. Nüüd toimib asi teisiti,” rääkis Arold.

Mäe tark taktika



Epp Mäe EM-finaali hoolikalt jälginud Aroldi sõnul vajutasid Mäe ja tema treener Ahto Raska õigeid nuppe.

„Kullamatš oli väga tasavägine. Taktikaliselt oli see väga ilusti välja käidud – tark treeneri- ja meeskonnatöö. Midagi polnudki vaja üritada. Epp sai esimese passiivsuse ja siis üritas omakorda, et vastane peaks (30 sekundi) jooksul mingi võtte tegema. Vaatasin, et umbes poolteist minutit enne lõppu muutus vastase kehavärv ja hingamine. Kohtunikuna näen hästi ära, kui kellelgi tekib haamer või väike nõrkusmoment. See oli see hetk,” võttis Arold finaali kokku.