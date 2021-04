Kuno Tehva: Pohlak palus abi Lilleküla staadioni päästmisega

"Ma ei mäleta, mis aastal see võis olla, äkki 2006. Lilleküla staadion oli põhimõtteliselt libisemas Aivar Pohlakul käest ja see oli võib-olla päevade või tundide küsimus. Me (Nõmme Kalju – toim.) olime siis veel väga väike [klubi] ega olnud vist veel kõrgliigaski ning Aivar pöördus minu poole sooviga kokku saada," vahendas ERR Tehva sõnu. "Kohtumine toimus Flora kontoris Lilleküla staadionil ja selle sisu seisnes selles, et Aivar Pohlak tegi ettepaneku tulla ja aidata juhtida FC Florat."