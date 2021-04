Venemaa saalijalgpall: Sinara – jalgpalli ja saalijalgpalli eduka koostöö näide

See pole üksnes meeldiv, vaid arvan, et võimaldab meil end tõesti tunda riigi parima meeskonnana. Kahest ringist koosnev võitja väljaselgitamise süsteem on ju kõige õiglasem, play-off-seeriates on võimalikud juhused, näiteks juhtivmängijate traumad. Ent kuna kõigi saalispordialade puhul on tavaks play-off-süsteem, mille mängud pälvivad vaatajate seas suuremat tähelepanu, seisab meil meistri väljaselgitamine veel ees. Ootamata ära lõplikke tulemusi, pean ütlema, et olen Sinara hooajaga rahul, meeskond mängis harukordselt sujuvalt, väärikalt, kaotades vaid korra kaks mängu järjest Norilski Nikelile, mängides ilma 12 mängijata, kes haigestusid koroonaviirusesse.

Õige. Meil tuli pikalt selle poole liikuda. Meie liidrid läksid teistesse meeskondadesse ära ning meil ei olnud seda õiget meisterlikku ja kvalifitseeritud keskeas mängijate kihti, mis paljuski meie mängu määrab. Praegu on see olemas Abramovi ja Prudnikovi näol – vaatamata sellele, et üks on 30, teine 33, pean neid keskealisteks, neil on veel pikk mänguaeg ees. Vanemaks on saanud 1993.–1994. aastatel sündinud mängijad – Putilov, Fahrutdinov –, kes on samuti juba võimelised mängu eest vedama. Nendele rollidele pretendeerivad Anton Sokolov, Demin … Noored on meil suurepärased – 16-aastane Egor Shishkin on löönud juba kaks väravat Parimatch Super League’i võistlustel. Just see keskealiste ja noorte mängijate sulam annabki tulemuse.