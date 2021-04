TÄNA | Eesti korvpallikoondisel on 50-protsendiline tõenäosus mängida EM-il Sloveenia ja Luka Donciciga

Üks vastane on koondisel juba kindel, sest Milanos ühte alagruppi korraldav Itaalia valis partnerriigiks just Eesti. Teised korraldajamaad valisid partnerid järgmiselt: Saksamaa jõudis kokkuleppele Leeduga, Tšehhi teatas koostööst Poolaga ning Gruusia Türgiga.

Esimesest tugevusgrupist võivad Eesti vastaseks tulla kõik neli tippriiki. Nii Hispaania, Serbia, Kreeka kui ka Prantsusmaa on väga kõvad pähklid.

Kolmanda tugevusgrupi puhul on seis 50-50: kas Horvaatia või tiitlikaitsja Sloveenia. Poola ja Türgi valiti vastavalt Tšehhi ja Gruusia partnerriigiks.

Neljandast tugevusgrupist on välistatud alagruppide korraldajad Saksamaa ja Gruusia. Järele jäävad Ukraina ja Soome. Ukraina võib olla tugevam vastane, aga neil on tihti probleeme parimate mängijate kokkusaamisega.

Viiendas tugevusgrupis on võimalikud nii Belgia, Ungari, Iisrael kui ka Suurbritannia. Kõige soodsam valik võiks eeldatavalt olla Suurbritannia. Ungari puhul sõltub palju Adam Hanga ja Marko Filipovity kaasategemisest. Kui näiteks Hanga puudub, on tegu täiesti keskpärase võistkonnaga. Belgia ja Iisrael on oluliselt ühtlasema koosseisuga.