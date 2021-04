Endine vormel 1 sõitja Sebastian Vettelist: soovitasin tal karjääri lõpetada ja elu nautida. Nüüd kaotab ta aga isegi noorele tiimikaaslasele

"Oleme Sebastianiga sõbrad. Soovitasin tal eelmise hooaja lõpus karjäärile joon alla tõmmata. Mina naudiksin tema asemel elu ja nelja tiitlit ning osaleksin mõnedel lõbuvõistlustel. Ja ütleksin endale, et olen läbi aegade parimate vormelisõitjate seas. Aga on inimesi, kes ei suuda võidusõidust loobuda. Sebastian on üks neist," rääkis Berger.

61-aastane austerlane lisas, et ühel hetkel peab Vettel tunnistama, et tema parimad ajad on möödas.

"Usun, et see hetk on aegamisi kätte jõudnud. Kui oled neljakordne maailmameister ja su noor tiimikaaslane on kiirem, teeb see haiget. Inimesed vaatavad sind teisiti ja lõpuks muutub see koormavaks. Tundsin seda oma karjääri viimastel aastatel ka ise. Pealegi pole Sebastian suutnud kunagi pinge all oma parimat sõitu näidata. Ta oli kiire siis, kui kõik tingimused talle sobisid. Kui talle pinge peale panna, läheb tal raskeks," mõtiskles Berger.