Mis toimub Eesti naiste jalgpallis? Kaks veerandfinaali jõudnud võistkonda andsid loobumiskaotuse

Volta naiskonna peatreener Priit Simson põhjendas loobumist Soccernet.ee-le koroonapiirangutest tingitud ebavõrdsete treeningtingimustega: "Aus vastus on see, et kuna meil ei olnud ettevalmistuseks aega, siis võistkond ei ole minu nägemuse järgi lihtsalt mänguks valmis. Rääkisin ka [Volta juhatuse esimehe] Raimo Nõuga. See ei ole sportlikult võrdne, kui meistriliiga naiskonnad tegid terve talve trenni ja said Taliturniiri mänge, rahva- ja amatöörliigad olid aga kõik lukus. Minu silmis ei ole sportlikus printsiibis õige, kui öeldakse, et nüüd tuleb nädala pärast poolprofessionaalse Vaprusega mängima minna."