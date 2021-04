Eesti saalijalgpall: Viimsi – meister!

Oleme objektiivsed, seeria seisu 2:0 juures Viimsi kasuks vaevalt et keegi oleks tõsiselt eeldanud, et Tartu Ravens suudab sellesse vastasseisu intriigi tagasi tuua. Isegi tartlaste võit ühes seeria mängus oleks saanud tõeliseks sündmuseks nende jaoks, kuid ette rutates ütleme, et seda ei juhtunud. Pärast kõrvakiilu Cosmoselt lüüasaamise näol, mis jäi ainsaks hooaja sisemistes võistlustes, võtsid Viimsi jalgpallurid emotsioonid kontrolli alla ja tegid külmavereliselt seda, mida fännid nendelt ootasid. Kusjuures üsna iseloomulik, et kehtiv meister võttis finaalseeria edenedes ainult pöördeid ülesse: teises mängus (6:3) Viimsi mängijad nägid välja palju rahulikumad, sisuliselt, igas nende tegevuses oli tunda veendumust oma jõududes, mida polnud täiel määral tunda esimeses mängus (3:1), milles Ravens näitas maksimaalset võimalikku vastupanu. Kolmandas mängus jagus tartlasi umbes poole jagu mängu esimesest poolajast, veelgi enam, esmakordselt finaalseerias suutsid nad esimestena värava lüüa, kuid vaadates Viimsi mängijate tegutsemist, kujunes kindel aimdus, et nad mängivad olulise varuga ja saavad veel igal hetkel parima anda. Veel enne vaheaega võrdsustas Artur Makarov seisu, teisel poolajal aga oli parketil vaid üks meeskond: viis minutit pärast mängu taastamist viis Aleksandr Sorokin Smsraha ette ja sellele järgnenud Artur Makarovi ning Viktor Kravtsovi väravad ei jätnud kahtlusi selle mängu lõpptulemuse osas. Isegi teine tartlaste värav ei suutnud peatada läheneva võidu eufooriat, ka Jevgeni Merkurjevi duubel enne mängu lõppu ei suutnud sisuliselt võidumeeleolu tõkestada. Lõppseis võis kujuneda oluliselt suuremaks, kui 6:2, kuid see oli juba täiesti ebaoluline mängijate jaoks, kes tunnetasid, et on jõudnud eesmärgini, mille püstitasid veel eelmisel sügisel.