MM-i 12. kohaga lõpetanud Puusta: olen rahul, kuid alati on ruumi arenguks

"Siin Cadizis on viimased kolm päeva olnud väga tuulised olud. Esimesel päeval jäid sõidud isegi ära kuna tuult oli kuni 20 m/s. Olud on olnud väga keerulised kuna laine on olnud suunaga vastu tuult. Kokkuvõttes tulin kaheteistkümnendaks ja olen rahul kuid alati on ruumi arenguks. See oli hea ja ühtlasi viimane võistlus enne Olümpiamänge. Järgmiseks on mul plaanis minna treeninglaagrisse Iisraeli," kommenteeris Puusta Eesti Jahtklubide Liidu pressiteate vahendusel.