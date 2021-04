Eesti poksija poolt nokauti löödud 19-aastane jordaanlane suri haiglas

"Kuulsime kurbusega Jordaaniast pärit Rashed Al-Swaisati lahkumisest. Meie mõtted on tema perekonna, sõprade ja tiimikaaslaste juures, kellele avaldame sügavat kaastunnet," seisis rahvusvahelise amatöörpoksiliidu AIBA avalduses.





Siiani on ebaselge, kas Al-Swaisati elu lõpetanud vigastus tuli matši käigus või toimus mõne juba olemasoleva terviseprobleemi ägenemine.

Poksimaailmast on täna ja eile tulnud rohkelt kaastundeavaldusi. "Täna on kurb päev kogu maailma poksi kommuuunile, kuna me saime teada noore mehe, Jordaania poksikoondisse kuulunud Rashed Al-Swaisati surmast. Minu kaastunne ja palved lähevad Rashedi perele ja sõpradele. Puhaku tema hing rahus," kirjutas Twitteris Hollandi poksiliidu president Boris van der Vorst.