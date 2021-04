Eesti poksija poolt nokauti löödud 18-aastane jordaanlane suri haiglas

Jordaanlane suri kümme päeva pärast ajuoperatsiooni. Kolmanda raundi nokaudiga lõppenud matš Vinogradoviga kehakaalus -81 kg toimus 16. aprillil.

"Kuulsime kurbusega Jordaaniast pärit Rashed Al-Swaisati lahkumisest. Meie mõtted on tema perekonna, sõprade ja tiimikaaslaste juures, kellele avaldame sügavat kaastunnet," seisis rahvusvahelise amatöörpoksiliidu AIBA avalduses.





Siiani on ebaselge, kas Al-Swaisati elu lõpetanud vigastus tuli matši käigus või toimus mõne juba olemasoleva terviseprobleemi ägenemine.

Poksimaailmast on täna ja eile tulnud rohkelt kaastundeavaldusi. "Täna on kurb päev kogu maailma poksi kommuuunile, kuna me saime teada noore mehe, Jordaania poksikoondisse kuulunud Rashed Al-Swaisati surmast. Minu kaastunne ja palved lähevad Rashedi perele ja sõpradele. Puhaku tema hing rahus," kirjutas Twitteris Hollandi poksiliidu president Boris van der Vorst.

Jordaania olümpiakomitee avaldus: "Väljendame sügavat kurbust ja valu meie noortekoondise liikme surma pärast, kes liikus esmaspäeva õhtul 16. aprillil noorte MM-ilt saadud vigastuse tagajärjel kõikvõimsa Jumala rüppe."

Poola politsei teatas pärast traagilist matši, et on intsidendi uurimise alla võtnud. "Politseiohvitserid plaanivad ülekuulamisi ning juhtumiga tegeleb ka prokuratuur," vahendab brittide Daily Mirror Poola politsei pressiesindaja sõnu. "Kogutud materjalid edastatakse prokuratuuri, et astuda järgmisi võimalike samme."

"Arstilt saadud informatsiooni kohaselt oli tal hematoom. Vaja oli operatsiooni ning see tehti talle koheselt. Siiski polnud vigastus matšilt saadud, vaid tal oli mingi vana trauma all," ütles mõned päevad tagasi Radio Kielcele Poola poksiliidu president Grzegorz Nowaczek.

Poksi noorte MM toimus Kielces 13.-24. aprillini. Osa võtsid üle 600 poksija 67 riigist.

Eesti Poksiliit on hetkel ette valmistamas omapoolset kaastundeavaldust. Alaliidu president Kalle Klandorf ütles Delfile, et on matši kirjeldust kuulnud kohapeal viibinud Eesti koondise treeneritelt.