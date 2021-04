VIDEO | Seitsmekordset maailmameistrit ramminud BMW juht: ta ütles, et ma helistaks, kui kindlustusega mingi probleem on

Horvaatia meedias hakkasid peale rallit ringlema kuuldused, et Ogier oli BMW juhi õhtusöögile kutsunud. Väljaanne 24sata.hr sai jutule avariis osalenud Željkoga. Mees kinnitas, et sai seitsmekordse WRC maailmameistriga pärast ralli lõppu kokku. Õhtusööki siiski ei toimunud.

"See polnud klassikaline õhtusöök, kuid jah, me kohtusime pühapäeva õhtul. Rääkisime, vahetasime kontakte. Ta palus endale helistada, kui kindlustusmaksega midagi valesti peaks olema. Seal olid tema ja ta mänedžer. Ta on väga tore inimene," rääkis Željko, kes oli ka ise Horvaatia ralli kiiruskatse poole teel, et seda koos tuhandete inimestega pealt vaadata, kuigi ametlikult rallile pealtvaatajaid ei lubatud.

"Jälgisin Horvaatia rallit. Käisin pojaga autot pesemas ning plaanisime minna kirikusse ja vaadata Sljemes kiiruskatset," rääkis BMW juht.

"Ma ei eeldanud, et ta nii järsult mulle sisse keerab, sellepärast ei jõudnud ma ka pidurdada. Ogier ütles mulle hiljem, et kui ma oleks piduradanud, poleks ta kindlasti saanud Horvaatia rallit jätkata. Niiviisi oleks tema parem külg kõvasti kahjustada saanud ja ta poleks saanud isegi ust avada. Ning see oleks tema jaoks veelgi ebamugavam olnud," rääkis Željko.

BMW juhi auto sai oluliselt kõvema hoobi. "Turvapadjad aktiveerusid, vasak ratas tabas mind, parem põrkas kokku postiga, mistõttu jäin ma täielikult esivedrustuseta. See oli palju tugevam kokkupõrge kui te arvate. Ma lendasin põhimõtteliselt üle kõnnitee ning kokkupõrke tagajärjel väändus kõnniteel olnud post kõveraks."

Ogier ütles avariid kirjeldades, et tal oli vaja ülesõidul auto juures ühtteist kontrollida ning nad soovisid peatuda tee ääres olnud bussipeatuses. Rida vahetades sõitis BMW aga talle külje pealt sisse. Hiljem levisid internetis videod sellest, kuidas Ogier sõitis politseinike nina all sündmuspaigalt minema. Lisaks selgus, et prantslane oli pärast avariid ka punase tule alt läbi sõitnud.