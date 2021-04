Hyundai meeskonna boss tegi ralli MM-sarja kohta üllatava avalduse

"On aeg langetada otsus, et mõned vanad rallid ei vääri enam MM-kalendrisse kuulumist. Ma olen uute asjade poolt, mida teevad kirglikud inimesed. Need, kes on tõesti keskendunud asjade õigesti tegemisele, just sellele, mida ma näha tahan," vahendab Motorsport.com Adamo sõnu.

Itaallane lisas, et Horvaatia MM-etapp peaks ka tulevikus kalendrisse kuuluma. "Mida me nägime praegu Horvaatias, oli lihtsalt jäämäe tipp. See üritus näitas, et nad väärivad kohta MM-sarjas."

Adamo tunnistas, et mõistagi oli Horvaatia etapil ka puudusi. "Olgu peale, see oli neil esimene kord ja kõike saab teha paremini, aga ma usun, et need kiiruskatsed, mida me nägime, on tõestus sellest, et see ralli on väga vahva üritus," lisas Adamo.