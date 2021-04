Genka: pole võimatu, et näeme mai alguses NBA tabeli liidri vahetust

“Liidrite ehk siis parimate meeskondade omavaheline mõõduvõtt,” iseloomustab Genka eelseisvat mängu. Mõlemad võistkonnad istuvad läänekonverentsi tipus. Enne omavahelist mõõduvõttu 1. mail on Phoenix Sunsil ees raske mäng konverentsi kolmanda võistkonna, LA Clippersiga. “Kuid Suns on heas hoos, sest just alistati selle hooaja üks üllataja, NY Knicks, kellel oli all eelnevast kümnest mängust üheksa võitu,” lisab ta.

Samas on Utah Jazz kaotanud kaks korda järjest tabeli viimaste sekka kuuluvale Minnesota Timberwolvesile. “Olukord tabeli tipus on läinud kolme meeskonna vahel väga tihedaks ja tuliseks,” ennustab Genka. “Pole võimatu, et näeme maikuu esimesel päeval tabeli liidri vahetust.”

Peamine küsimus saab Genka sõnul olema Utah Jazzi staari Donovan Mitchelli vigastus. Ilma temata kaotati just tabeli ühele outsaiderile, MinnesotaTimberwolvesile. “Mees viidi Pacersi mängust küll kolleegidele toetudes väljakult minema, aga andmed ütlevad, et jala välja väänanud Mitchelli vigastus ei ole väga tõsine. Seda ei tea kunagi täpselt,” rääkis Genka ja lisas, et Mitchell on ikkagi keskmiselt 26,4 punktiga Jazzi skoorimise liider. Viimased andmed annavad mõista, et Sunsi vastu mees tagasi platsile veel ei naase.