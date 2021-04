DELFI VIDEO | Hanno Pevkur: kui valitsus lubaks võrkpalli EM-i saali täis müüa, võidaks sellest kogu Eesti sport

"Loomulikult on meie fännid need, kes meile jõudu ja meestele lisaenergiat annavad. Oleme väga tänulikud fännidele, kes on juba pileti ostnud, neid on suurusjärgus 1500 või natuke vähem. Veel on pileteid saada. Oleme võtnud suuna, et müüme 50 protsenti saalist. Kui see number on täis, siis peame otsustama, kas müüme edasi tingimusel, et kui valitsuse korraldusel üle 50 protsendi saali ei lubata, peame raha tagasi maksma. Oleme kõigile fännidele lubanud, et kui peaks juhtuma, et keegi saali ei saa, maksame piletiraha tagasi," rääkis Pevkur täna Delfile ja Eesti Päevalehele.