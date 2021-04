Soome loodab 2030. aastal taliolümpiamänge korraldada: "See on täiesti realistlik soov"

"Ma arvan, et see on täiesti võimalik. Soome võiks olla osa Põhjamaade konsortsiumist," ütles Sari Essayah, kes on rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-i liige.

"ROK-i uus programm toetab selliste riikide nagu Soome võimalusi. Jagatud võistlused on meie jaoks realistlikud. Meie probleem on hetkel see, et abielluda on keeruline, kui pole pruuti. Vajame mäespordipartnerit Rootsist Arest või Norrast Lillehammerist," sõnas olümpiaekspert Jouko Purontakanen.