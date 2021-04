Müncheni Bayern teatas uuest peatreenerist, noore juhendaja eest tuli välja käia märkimisväärne summa

Müncheni klubil oli kuni 2023. aasta suveni kehtiv leping praeguse lootsi Hansi Flickiga. Flick teatas aga aprilli keskpaigas klubijuhtidele, et soovib tänavuse hooaja järel ametist lahkuda. Avalikkuses on palju räägitud Flicki vastuoludest Bayerni spordidirektori Hasan Salihamidziciga. Flicki on seostatud Saksamaa koondise peatreeneri kohaga.