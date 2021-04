M-Spordi boss vägeva debüüdi teinud noorest prantslasest: selgelt on näha sarnasusi Ogier`ga

"Nägime Adrieni potentsiaali väga varakult, kuid arvan, et ta ületas sel nädalavahetusel isegi enda ootuseid. Tema ja Renaud töötavad koos nii hästi. Nad teavad täpselt, millal suruda ja kus olla ettevaatlikumad. Ja isegi siis, kui nad tegid hommikul sõiduvea, ei tekkinud paanikat ega stressi - nad lihtsalt võtsid ennast kätte ja said kohe tempo tagasi," lisas tiimijuht tunnustavalt.

"See on olnud väga muljetavaldav debüüt ja kindlasti on tema vaoshoitud käitumises näha sarnasusi Ogier`ga. Tema tulevik on väga helge ja ma ootan suure huviga, kuidas ta edasi areneb, kui masinaga rohkem sõita saab," rääkis Millener.