Itaalia viskab Superliigaga liituvad klubid Serie A-st välja

Otsus on tingitud otseselt Euroopa Superliigast, millega soovisid Itaalia tippklubidest liituda AC Milan , Milano Inter ja Torino Juventus . Kui Milan ja Inter on tänaseks sellest projektist taandunud, siis Juventus pole koos Madridi Reali ja Barcelonaga veel ideest loobunud.

"Hetkel pole meil informatsiooni, kes on Superliigasse edasi jäänud ja kes välja astunud. Kui aga 21. juuniks, mil on Itaalia meistriliigasse registreerimise viimane kuupäev, on keegi liitunud mõne eraprojektiga, ei saa nad uuel hooajal Itaalia meistrisarjas osaleda," kinnitas FIGC president Gabriele Gravina.