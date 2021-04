FOTOD | Eesti käsipallikoondis alustas valmistumist otsustavateks EM-valikmängudeks

Tabeliseis teises alagrupis on intrigeeriv – Saksamaal on täisedu kaheksa punkti, Bosnia ja Hertsegoviinal neli ning Eestil ja Austrial kaks silma. Alagrupi kaks esimest saavad otsepääsme 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias toimuvale finaalturniirile. Kaheksa alagrupi peale edenevad ka neli edukamat kolmanda koha saavutanud koondist.

"Sel korral on meil koos veidi kogenum meeskond kui jaanuaris. Aga samas on ka Alfred Timmo tagasi, mis on loomulikult tähtis. Nagu ikka koondise elus, on ka puudujaid. Eriti kahju on Jürgen Roobast, kes viimastel kordadel pole koroonapiirangute tõttu Prantsusmaalt minema saanud ja nüüd jäi haigeks," lausus peatreener Thomas Sivertsson.