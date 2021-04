Kontaveit pöördus tagasi eesti treeneri juurde. Uba: igati küps ja mõistlik samm!

Eesti hetke parim naistennisist Anett Kontaveit teatas esmaspäeva hommikul oma kodulehel, et on lõpetanud kolm aastat kestnud koostöö inglasest treeneri Nigel Searsiga (64). Sellest nädalast juhendab teda Ain Suurthal (61), kellega valmistutakse juba Madridis neljapäeval algavaks WTA 1000 kategooria turniiriks.

Seda, kuidas Eesti esireketit praegusest punktist edasi viia, Suurthal detailselt avaldada ei soovi. „Oleme nendest asjadest rääkinud ja olen talle oma nägemust tutvustanud. Talle see meeldib, aga see on puhtalt meievaheline asi.”

Eesti Päevalehega vestelnud tennisetreenerid ja asjatundjad ütlesid kui ühest suust, et Searsi käe all tegi Kontaveit oma arengus selge edasimineku – paranenud on taktikaline pool ja liikumine, juurde on pandud võimsuses ja agressiivsuses, tema mäng on läinud mitmekülgsemaks ning eelkõige stabiilsemaks, mis on üks tipus püsimise võtmesõnu.