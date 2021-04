Kalev/Cramo järgmise hooaja variandid: kas mängida Ühisliigas, FIBA Meistrite liigas või mõlemas

„Teoorias tundub, et kui ei teki varianti saada FIBA Meistrite liiga põhiturniirile, jätkame Ühisliigas. Palju sõltub ka Ühisliigast. Kes seal mängivad, mis on nende rahaline seis ja kui palju kompenseeritakse. Tavaliselt selgub see juuli keskel, kui on üldkoosolek. Kui Eesti korvpalliliiduga kokkuleppele saame, on võimalik ka mõlemas välissarjas mängimine. Kui tekib võimalus, siis jah. See oleks väljakutse,” loetles Linamäe variante.

„Koroonajamade tekkides saime aru, et lootus Ühisliigas kaheksa sekka jõuda on väga väike.”

„Koroona hammasrataste vahele jäämise tõttu saime ka ühe 0 : 20 kaotuse. Kõike arvestades oli tulemus väga hea. Tegelikult ei jää kripeldama ka play-off’ist väljajäämine. See oli loomulikult eesmärk, aga kui koroonajama pihta hakkas, saime aru, et lootus kaheksa sekka jõuda on väga väike. Eelarve ja piletitulu olid vähenenud, sellest oli mõjutatud ka mängijate valik,” rääkis Linamäe.

Nurgeri areng

Võistkonna abitreener Indrek Reinbok oli Linamäe peamise sõnumiga nõus – Ühisliigas saadud üheksa võitu ei ole kehv tulemus.

„Meie treenerid on ka varem öelnud, et Ühisliigas on iga võit meie jaoks ime. Tihti on võidu võti enda ületamine. See kehtis ka nüüd, kui sõitsime Krasnojarskisse mitme puudujaga. Selleks, et võita, peavad päris mitu asja kokku langema. Selle päevast päeva tegemine on üsna adrenaliini üles viiv ülesanne,” sõnas Reinbok.

Kalev võitis hooaja viimasest 15 mängust kaheksa. See ei olnud juhus.

„Lõpus oleme võistkonnana päris hästi kokku kasvanud. Paljud võidud on tulnud selle pealt, et ohverdatakse midagi isiklikust osast, et saada võistkonnana tulemus kätte. Väikeseks eeliseks oli, et peatreener (Roberts Štelmahersil) olid eelmisest aastast kasutada tuttavad eestlastest mängijad. Nad mõistsid, millised on soovid ja milline on visioon mängida,” selgitas Reinbok.

Eestlaste osas oli ka selge erand. Tsenter Rauno Nurger mängis kodumaa klubi eest viimati 2013. aastal. Reinbok kinnitas korvpalliavalikkuse veendumust, et töökas pallur on tänavuse hooajaga suure sammu edasi teinud.

„Rauno tuli Hispaania esiliigast VTB Ühisliigasse, mis on klubisarjade pingereas Euroopa üks tippliigasid. Kindlasti oli see tema jaoks alguses pikk samm. Ta pidi konkureerima oluliselt tugevamate vastastega. Ja ta on päris jõudsalt edasi läinud. Ta suutis ära kannatada, tööd teha ja lisaks peaks ta olema üks väheseid mängijaid, kes on saanud terve hooaja ilma ühegi puudumiseta kaasa teha,” ütles Reinbok ja lisas, et suur abi tuli ka sparringupartnerilt Devin Thomaselt.

Olulise mängija hooaeg võib läbi olla Korvpalli meistriliiga suurfavoriit Kalev/Cramo sel kevadel ilmselt täiskoosseisu enam kokku ei saa. Pärast VTB Ühisliiga hooaja lõppu on kalevlaste seis ärev. Lähipäevade märksõna on arstikabinet. „Järjekord kabineti ukse taga on pikk. Teeme uuringud ja vaatame, kuidas kellegi seis on. Proovime nii palju mängijaid üles putitada kui võimalik,” rääkis Kalevi abitreener Indrek Reinbok. Ääremängija Maurice Kempi puhul kardetakse reie lähendajalihase rebendit, teine põhijõud Janari Jõesaar sai Riias Eesti-Läti liiga finaalturniiril löögi jala pihta. Ka tema uuringud on pooleli. Pikalt on tervisega hädas olnud Kregor Hermet. Peale selle ei teinud kahes viimases mängus kaasa Jānis Kaufmanis. Kalev kohtub Eesti liiga poolfinaalis Rakverega, kolme võiduni peetav seeria algab reedel. Teist finalisti hakkavad neljapäeval välja selgitama Pärnu ja Rapla.





