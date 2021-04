Horvaatia rallikultuur jätab soovida: fännid varastasid Eesti rallisõitja auto ratta

"Kõik tsiviliseeritud rallifännid teavad, et kui nad leiavad ralliauto osa, mida saab ilmselgelt uuesti kasutada, tuleb see ralli teeninduspiirkonda tagasi viia. Meeskonnad on selle eest väga tänulikud ja ilmselt antakse leidjatele ka mingi preemia," kirjutab portaal MPL.ee.