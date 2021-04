Bayern on uue peatreeneri välja valinud, kuid tema eksklubi nõuab hiigelsuurt kompensatsiooni

Nüüd on Bayerni vutiklubi jaoks takistuseks veel Nagelsmanni lepingus fikseeritud hiigelsuur väljaostusumma, mis on koguni 30 miljonit eurot. Varem pole ühegi peatreeneri klubivahetuse järel nii suurt summat lauale käidud.

Bildi andmetel peavad Bayern ja Leipzig hetkel läbirääkimisi, et see summa langetada kuskile vahemikku 20-30 miljonit eurot.

Bayern peab Nagelsmanni allkirja nimel konkureerima ka Tottenhamiga, kes otsib vallandatud Jose Mourinhole asendajat. Hotspuri eeliseks peaks olema asjaolu, et Nagelsmann on pikaaegne Spursi fänn, kes on alati tahtnud just seda Põhja-Londoni klubi juhendada.