Eesti võrkpallinaiskonna liider liitus Saksamaa tippklubiga

"Kertu on üks Baltikumi parimatest mängijatest, kes on meie jaoks justkui üks lihvimata teemant. Tal on ideaalsed eeldused ja ta on füüsiliselt tugev," sõnas klubi peatreener Felix Koslowski, kiites veel eestlanna suurt kogemustepagasit, mida ta on jõudnud juba senise karjääriga koguda.