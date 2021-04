Meistrite liiga saalijalgpallis: start juba kolmapäeval!

Zadar asub Horvaatias Aadria mere rannikul Dalmaatsias. Tegemist on kõige iidsema ja kaunima Horvaatia linnaga, kus on valmis taristu selliste suurte sündmuste jaoks nagu maailma mastaabiga messid või spordiüritused. Saalijalgpalli Meistrite liiga finaalturniir toimub 2008. aasta mais avatud Krešimir Cosici areenil, mis mahutab 9000 pealtvaatajat. Väljak on juba võõrustanud Davise karikavõistlusi ja meeste käsipalli maailmameistrivõistlusi. Huvitav on fakt, et pärast kasutusse andmist sai ehitis hüüdnimeks Peka, mis on kellakujulist kuplit meenutav traditsiooniline Dalmaatsia kööginõu. 2008. aastal oli see mitme kuu jooksul suurim kaetud väljak Horvaatias, nüüd on see aga suuruselt kolmas. Oma koduseid mänge mängib sellel areenil korvpalliklubi Zadar. Väljak sai nime klubi endise mängija järgi, kes mängis rekordilised 303 mängu Jugoslaavia koondise eest. Cosic on koondisega koos võitnud kahed maailmameistrivõistlused ja töötas hiljem Washingtonis Horvaatia asesaadikuna USAs.