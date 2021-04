Kaitses suurepärase esituse teinud Mait Patrail aitas koduklubi Euroopa liigas finaalturniirile

Saksa "lõvide" ridades säras Vene "karude" vastu ka Mait Patrail. Eestlase suurepärane kaitsetöö tipnes kolme vaheltlõike, kahe blokeeringu ja kahe kiirrünnakuväravaga. Euroliiga Final Four mängitakse 22.-23. mail Löweni kodusaalis Mannheimis ning sinna pääsesid veel Berlini Füchse, SC Magdeburg ja poolakate Plocki Orlen Wisla.

Saksamaa kolmandas liigas jätkusid alagrupimängud 2. Bundesligasse tõusjate selgitamiseks. Võimsa võidu said Karl Roosna ja 1. VfL Potsdam, alistades võõrsil suursoosiku Rostocki HC Empori 34:32 (17:18), ehkki suur osa mänguajast tuli olla tagaajaja rollis.

Kunagist hiilgust taastada üritava endise eurosarjavõitja Empori kirstunaelaks said kaitses tehtud vead, sest Roosna realiseeris seitsmest karistusviskest kuus. Viljandi HC kasvandik lisas kaks väravat mängustki ja kerkis kaheksa tabamusega meeskonna parimaks snaipriks.

Kolm vooru enne meistrivõistluste lõppu hoiab Steaua kaheksandat kohta, kuid võib kerkida veel kuuendaks. Tuleb arvestada, et Rumeenias antakse võidu eest kolm silma ning mai algul kohtub Steaua just 42 punktiga kuuendal astmel paikneva CSM Focsaniga. Johannsoni koduklubil on 37 punkti, ACS HC Buzaul üks silm enam.