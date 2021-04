Politseinike ees vabandanud Sebastien Ogier'lt võeti Horvaatias mitmeks kuuks load ära

Ogier' selguste kohaselt oli neil vaja ülesõidul auto juures ühtteist kontrollida ning nad soovisid peatude tee ääres olnud bussipeatuses. Rida vahetades sõitis teine auto aga neile külje pealt sisse. Palju kõneainet pakkus Ogier ka sellega, et sõitis avarii järel politseiniku ees sündmuspaigast ära. Lisaks selgus, et Ogier oli avarii järel ühel ristmikul ka punase tule alt läbi sõitnud.

Ogier vabandas eile õhtul juhtunu eest. „Tahaksin vabandada ning selgitada hommikul aset leidnud vahejuhtumit,“ kirjutas Ogier Instagramis.„Kuigi mõned videod näitavad, et me justkui ei peatunud avarii järel, siis reaalsuses me seda siiski tegime. Esmalt tegime kindlaks, et teist autot juhtinud inimene on terve. Seejärel andsime politseile omapoolsed selgitused ning esitasime kõik vajalikud dokumendid. Kahjuks oli juhtunu suures osas arusaamatus ja seda põhjustas keelebarjäär."