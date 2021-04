Cagliari tõusis väljalangemistsoonist välja, Inter liigub tiitli suunas

Cagliari kerkis nüüd 31 punktiga 17. kohale. Väljalangemistsooni ehk 18. kohale langenud Beneventol on samuti 31 punkti. Ilmselt saab kahe meeskonna konkurentsis palju selgemaks 9. mail, kui Cagliari sõidab külla just Beneventole. Mõlemal meeskonnal on hooaja lõpuni veel viis kohtumist.

31 punkti peal on ka 16. positsioonil paiknev Torino, kuid neil on võrreldes konkurentidega kaks matši vähem peetud.

Interil on liidrina 79 punkti. AC Milan on 66-ga teine. Juventus on 66-ga kolmas, Atalanta 65-ga neljas, Napoli 63-ga viies ja Rooma Lazio 58-ga kuues. Milan, Atalanta ja Napoli on pidanud ühe ning Lazio kaks kohtumist vähem.