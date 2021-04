Mercedes ei kannataks teist sellist pauku enam välja: Valtteri Bottase vormeli parandus maksis üle miljoni

Mercedes transportis Bottase vormeli rusud Imolast Inglismaale ja parandustöid tehtigi saareriigis. Motorspordi teatel ei mõjuta see avarii veel Mercedese edasisi arendusplaane, kuid järgmine sarnane avarii paneks nendele plaanidele juba põntsu.

Seega ei tohi Bottas ja Lewis Hamilton sel hooajal enam nii rasketesse avariidesse sattuda. Kui peaks veel mõni nii tõsine avarii juhtuma, siis on õhus võimalus, et mõnest planeeritud uuendusest tuleb lihtsalt loobuda.

Nimelt on igal meeskonnal hooajaks vormelite arendamise peale ette nähtud kuni 120 miljonit eurot. Selle raha eest tuleb teha ka parandustööd. Motorspordi teatel on suurtel tiimidel ehk Mercedesel, Ferraril ja Red Bullil raskusi antud rahalistesse piiridesse jääda ja seetõttu on nad pidanud ka osa töid ringi planeerima.