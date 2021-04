Avariisse sattunud Sebastien Ogier käis politseis olukorda klaarimas

„Tahaksin vabandada ning selgitada hommikul aset leidnud vahejuhtumit,“ kirjutas Ogier Instagramis.

„Kuigi mõned videod näitavad, et me justkui ei peatunud avarii järel, siis reaalsuses me seda siiski tegime. Esmalt tegime kindlaks, et teist autot juhtinud inimene on terve. Seejärel andsime politseile omapoolsed selgitused ning esitasime kõik vajalikud dokumendid,“ lisas Ogier.

„Kahjuks oli juhtunu suures osas arusaamatus ja seda põhjustas keelebarjäär. Praeguseks on kõik asjad selgeks räägitud ja meil on väga hea meel, et keegi ei saanud viga,“ märkis Horvaatia ralli võitnud Ogier lõpetuseks.