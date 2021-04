FOTOD | Flora ja Levadia pidasid pingelise heitluse, Levadia peatreener nägi punast kaarti

Matši jooksul välkus neljal korral kollane kaart ning korra näidati ka punast kaarti, kui väljaku kõrvalt saadeti minema Levadia peatreener Marko Savic. Serblane eemaldati, kuna ta võttis enne Flora mängumeest Henrik Ojamaad palli enda kätte ning viskas selle nii minema, et florakas ei saaks seda mängu panna.

Paidel on tabeliliidrina koos 19 punkti. Levadia on teine 16 silmaga. Kolmandat kohta jagavad TJK Legion ja Narva Trans 11 punktiga. Legion ja Trans on võrreldes kahe liidriga pidanud ühe matši enam.