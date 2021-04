DELFI HORVAATIAS | Tänak Hyundaist: tundub, et Neuville'ile sobib. Ülejäänud sõitjad on need, kes on hädas

„Sel aastal moodustavad asfaldirallid suure protsendi kogu kalendrist. Kindlasti on oluline midagi leida järelejäänud aasta jooksul. Muidu on väga keeruline,“ tunnistas Tänak, et tiitliheitluses püsimiseks tuleb auto enda jaoks mugavamaks saada.

„Mina ei tee siin midagi. See on rohkem meeskonnatöö. Vaatame, mis variandid on. Tundub, et Thierryäile (auto) sobib. Ülejäänud sõitjad on need, kes on hädas,“ lisas Tänak, et tiimikaaslane Thierry Neuville saab Hyundai asfaldil hästi liikuma.