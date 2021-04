Sebastien Ogier: mul on hea meel, et mind pärast hommikust vahejuhtumit konkurentsi jäeti

"Viimaste meetriteni oli tasavägine võitlus. Kogu tiim on teinud imelist tööd. Emotsioonid on väga tugevad, aga nende emotsioonide pärast me seda sporti teemegi. Mul on hea meel, et me pärast hommikust vahejuhtumit konkurentsi jäime," ütles seitsmekordne maailmameister WRC All Live otseülekandes.