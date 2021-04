WRC-sarja üldseis: Ogier kasvatas Tänaku ees tublisti edumaad, Tänak kerkis ühe koha

Ogier on kolme ralliga kogunud 61 punkti. Tema lähimaks jälitajaks on Thierry Neuville 53 silmaga. Kolmas on Elfyn Evans 51-ga ja neljas Ott Tänak 40-ga. Ogieri edumaa 2019. aasta maailmameistri Tänaku ees on seega juba 21 silma.