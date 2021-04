Andres Sõber: poisid peavad käima trennis, muidu lähevad pätiks

"Võib olla ma oleks tahtnud välismaale minna ja ma arvan, et mulle oleks meeldinud olla seal kuskil. Aga nüüd võib olla lapsed kunagi selle minu unistuse siis täidavad, et olla sealpool," rääkis Sõber saates "Hommik Anuga", kirjutab ERR Sport .

"Mina olen poisike oma vanusega, seal on treenerid 70, 75 ja seal on tarkus. Meil on aga iga 20-aastane käkerdis treener ja mõtleb, et ta on jube hea," märkis Sõber.