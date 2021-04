Mbappe sai neli päeva enne Meistrite liiga poolfinaali vigastada

PSG peatreener Mauricio Pochettino avaldas lootust, et kolmapäeval peetavaks Meistrite liiga esimeseks poolfinaalmänguks Manchester Cityga on Mbappe rivistuses tagasi.

"Me loodame, et see pole tõsine," lausus Pochettino mängu järel. "Kylian oli rahulik, kui ta välja vahetati, kuid ka väike löök (jala pihta) on alati valus."