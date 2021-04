VIDEO | Ogier sattus teel päeva esimesele kiiruskatsele avariisse, politsei üritas maailmameistrit jõuga kinni hoida

Sotsiaalmeedias levib pilt prantslase autost peale 17. katset, millest võib järeldada, et vanameister tegi hooldusala ja katse stardi vahel avarii. Auto ukse peal on näha, et seda on üritatud teipida.

Kuidas see mõjutab Ogier' hoogu edaspidi, on suur küsimärk. 17. katsel sai ta kirja kolmanda aja, kaotades tiimikaaslasele Elfyn Evansile 2,7 sekundiga. Üldarvestuses juhib ta veel Evansi ees 4,2 ja Thierry Neuville'i ees 9,1 sekundiga.

Sõita jääb veel kolm katset, millest esimene stardib kell 9.38.

Vahetult enne 18. katset tuli TV6 rallistuudiost info, et kohe pärast hooldusalast väljumist sõideti Ogier'le külje pealt sisse.

Toyota ametlik teade sotsiaalmeedias: "Seb ja Julien sattusid liiklusõnnetusse ülesõidul teel hooldusalast esimesele katsele. Õnneks ei saanud keegi viga ja nende Yaris WRC on jätkamiseks OK."

Video õnnetusest ja sekeldustest politseiga:

Foto masinast:



Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala WRC All Live otseülekandes: "Seb läks esimesele katsele ja sattus kahjuks ülesõidul õnnetusse. Aga auto töötab hästi ja kõik on terved, ei ole midagi tõsist. Näete ka ise seda kahjustust uksel - uks ei ole kohal, kus ta peaks olema. Tehniliselt ja auto esituse poolest on kõik okei. Muidugi on see inseneridele ja disaineritele pettumus ning on selge, et aerodünaamika sellest paremaks ei lähe ja autot kiiremaks ei tee."

Kas ta kardab, et Neuville võib Ogier' kätte saada? Latvala: "Tean Sebi väga hästi. Kindlasti ei andnud see vahejuhtum katse alguseks parimat tunnet, aga ta on täielik professionaal. Nüüd on aega reset teha ja tunne tagasi saada. Olen kindel, et ta võib isegi veel võidu nimel võidelda. Neuville on muidugi seal olemas ja kaks katset on minna, aga olen oma sõitjates kindel. Käin ringi ja joon kohvi, oodates kannatamatult katse algust. Raske on, kui isegi midagi teha ei saa. Pean asju siit juhtima."