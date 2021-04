OTSEBLOGI | Kalev/Cramo kaotas VTB Ühisliiga viimases mängus avapoolaja 12 punktiga

Mäng otsustab ühtlasi, kes lõpetab hooaja 10. ja kes 11. kohal. Hetkel on Kalevil 8 võitu ja 15 kaotust, Jenissei on kogunud 6 võitu ja 17 kaotust. Kuigi vahe on hetkel kaks võitu, vajab Kalev kümnenda koha kindlustamiseks veel ühte võitu, sest koroonaviiruse tõttu saadud 0:20 loobumiskaotus Lokomotiv-Kubanile ei andnud kalevlastele ühtegi punkti. Tavaliselt saab kaotuse eest ühe punkti.